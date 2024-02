Ex autore di Gizmodo si finge un bot su Slack: l'editore non si accorge per mesi

Le stranezze sono all'ordine del giorno quando si lavora nel magico mondo dell'editoria associata al Tech, ma difficilmente si è visto quanto accaduto di recente all'estero. Infatti, un ex autore di Gizmodo, noto blog di tecnologia, si è finto per mesi un bot di Slack, riuscendo a quanto pare a non farsi beccare dall'editore.

È un articolo di The Verge del 24 febbraio 2024 a fare luce su quanto accaduto nel corso del 2022, ma tutto parte da un post di catturd2.bsky.social su Twitter X, ovvero della persona coinvolta, che al momento conta più di 4 milioni di visualizzazioni. D'altronde, va detto che gli screenshot allegati non passano di certo inosservati (al contrario del bot).

Ma cos'ha fatto l'ex autore di Gizmodo? Nel contesto della ben nota piattaforma di produttività Slack, utilizzata in ambito di collaborazione aziendale, quest'ultimo, ormai fuori dai giochi, ha cambiato il proprio nome in "Slackbot", impostando come immagine del profilo quella che potete vedere in apertura (sì, avete capito bene). Certo, "Slackbot" rappresenterebbe un bot realmente esistente e non si può dunque scegliere quel nome su Slack, ma l'ex autore di Gizmodo ha trovato un modo per farlo (ovvero sfruttando un carattere "о" in Unicode). Una volta fatto questo, ha dunque iniziato a inviare messaggi agli ex colleghi.

Dagli screenshot emerge che diverse persone si sono accorte, ma è direttamente l'ex autore a spiegare che, invece, per mesi l'editore non sarebbe riuscito a comprendere la situazione e rimuovere di conseguenza l'account. In ogni caso, oggi Tom McKay è un senior reporter per IT Brew.