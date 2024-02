L'ex CEO di Apple d'accordo con Tim Cook: Vision Pro è rivoluzionario quanto l'iPhone

Il lancio di Apple Vision Pro negli Stati Uniti ha rappresentato un momento davvero spartiacque per Apple, ed in attesa di capire se e quando approderà anche in altri mercati, in molti hanno paragonato il prodotto al primo iPhone.

Della stessa lunghezza d’onda anche l’ex CEO di Apple John Sculley**, il quale si è detto d’accordo con le dichiarazioni rilasciate Tim Cook che ha paragonato - in termini d’impatto - il computer spaziale al primo iPhone.

Sculley ha definito Apple Vision Pro un prodotto “straordinario” e crede che rappresenti davvero una novità assoluta per il mercato tecnologico mondiale, dal momento che non esiste nulla di simile.

“Ciò che Tim Cook e il suo team hanno fatto è più che straordinario” ha affermato Sculley, secondo cui “Cook aveva ragione al 100%” quando ha detto che Vision Pro si unisce al “pantheon dei prodotti rivoluzionari che hanno definito Apple e ridefinito la tecnologia come la conosciamo”.

Parlando con FOXBusiness, il dirigente - che ha lavorato con Steve Jobs durante la progettazione del primo Macintosh - ha affermato che Vision Pro supera di gran lunga gli Oculus di Meta, ed aumenterà ulteriormente “lo shock power” di Apple. “L’esperienza offerta è superba sotto ogni punto di vista. È qualcosa che non ho mai visto prima” ha affermato, sottolineando che si tratta di “qualcosa di radicalmente diverso. Non è come i vecchi dispositivi che le persone indossavano come occhiali, che ti fanno venire il mal di testa dopo 15 o 20 minuti. È davvero ben pensato e si sono presi il loro tempo per farlo bene”.

Nella giornata di oggi, intanto, sono emersi alcuni rumor sul possibile lancio internazionale di Apple Vision Pro, ma tra i paesi interessati non figura l’Italia, almeno al momento.