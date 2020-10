L'ex CEO di Google Eric Schmidt: 'i social network sono amplificatori per idioti'

L’ex amministratore delegato e presidente esecutivo di Google, Eric Schmidt, ha discusso del mondo dei social network ed ha affermato che gli eccessi presenti su di essi probabilmente costringeranno le autorità nazionali ad una maggiore regolamentazione dei contenuti.

Schmidt, senza mezzi termini, ha affermato che i social network sono “amplificatori di idioti e pazzi”. Il dirigente ha anche discusso di come l’intera industria tecnologica non sia riuscita ad impedire a piattaforme come Twitter e Facebook di polarizzare la politica mondiale e di creare queste vere e proprie camere d’eco.

Si tratta di dichiarazioni forti, che arrivano da uno dei principali esponenti del mondo tech, che è stato a capo del motore di ricerca più importante del mercato. Come osservato da molti, nel corso del suo mandato ha anche acquistato YouTube per 1,65 miliardi di Dollari nel 2006.

Schmidt ha anche discusso della recente causa intentata contro Google dall’antitrust americano, ed ha affermato che “non sono d’accordo con loro. La quota di mercato di Google non è del 100%”. Della battaglia legale tra il Governo Americano e Google si è a lungo parlato negli ultimi giorni, e la questione è finita anche sulle prime pagine dei giornali più importanti al mondo.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Schmidt sui social network?