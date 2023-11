Per l'ex CEO di Google Eric Schmidt l'IA è come le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki

Dopo l’allarme di Elon Musk sul licenziamento di Sam Altman da OpenAI, anche l’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, si è detto molto preoccupato per le evoluzioni dell’intelligenza artificiale e parlando nel corso di un panel tenuto da Axios ha affermato che non ci sono abbastanza limiti per impedire all’IA di provocare danni.

Nel corso dell’intervento Schmidt, che è presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale sull’Intelligenza Artificiale, ha paragonato l’intelligenza artificiale alle bombe atomiche lanciate dagli Stati Uniti sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

"Dopo Nagasaki e Hiroshima, ci sono voluti 18 anni per arrivare a un trattato sui divieti dei test e cose del genere" ha affermato Schmidt a Mike Allen durante l'A+ Summit tenuto da Axios sito web a Washington. “Oggi non abbiamo tutto questo tempo” ha concluso. Secondo l’ex numero uno di Google già in soli 5-10 anni l’intelligenza artificiale potrebbe essere abbastanza potente da provocare danni all’umanità.

Lo scenario peggiore potrebbe essere rappresentato dal “punto in cui il computer può iniziare a prendere le proprie decisioni su come fare le cose”, e qualora dovesse essere in grado di accedere ad armi o se dovesse essere abbastanza potente, potrebbe provocare gravi danni all’umanità.

È quindi fondamentale secondo Schmidt istituire un’organizzazione non governativa simile all’IPCC dell’ONU che possa fornire informazioni accurate ai politici per aiutarli a prendere decisioni sull’IA.