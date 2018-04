Ex CEO di Paypal: 'il Bitcoin è la più grande truffa (scam) della storia'

Bill Harris, ex CEO di Paypal, ha recentemente descritto il Bitcoin come una truffa (scam). Parole forti, che vanno però ad aggiungersi a quelle di molti altri personaggi influenti del mondo tech e non.

In particolare, il tutto è avvenuto in un articolo titolato "Bitcoin è la più grande truffa (scam) della storia" pubblicato sul noto sito Recode, in cui si legge: "Sono stanco di dire, 'State attenti, è speculazione'. Oppure, 'State attenti, è simile al gioco d'azzardo'. Oppure, 'State attenti, è una bolla finanziaria'. Ok, lo dirò: Bitcoin è una truffa".

Nell'articolo, Harris porta quindi varie argomentazioni per dimostrare la validità della sua tesi, andando ad analizzare principalmente il metodo di pagamento, la stabilità del valore nel tempo e l'utilità in generale della criptovaluta. Vi consigliamo di leggere l'articolo integrale, visto che riteniamo che gli spunti di riflessione offerti siano interessanti.

Non mancano, però, altre dichiarazioni forti, come: "[Il Bitcoin, ndr] Ha valore solo se la gente pensa che le altre persone lo potrebbero comprare a un prezzo più alto - la teoria del Grande Sciocco. [...] In quale universo razionale qualcuno potrebbe semplicemente sviluppare script elettronici - o anche solo annunciare che intendono farlo - e creare, all'improvviso, miliardi di dollari di valore? Non ha senso".

Non è la prima volta che il Bitcoin viene criticato da personaggi di un certo rilievo, basti pensare anche solamente alle dichiarazioni di Paul Krugman.