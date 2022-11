Ex dipendente si dichiara colpevole: ha truffato Apple per oltre 17 milioni di Dollari

Un ex dipendente Apple si è dichiarato colpevole di frode postale e telematica ai danni del colosso di Cupertino per un importo totale superiore ai 17 milioni di Dollari.

L’uomo di 52 anni ha confermato le accuse davanti alla corte federale, dopo la denuncia arrivata da parte di Apple, per cui ha lavorato tra dicembre 2008 a dicembre 2018 nel dipartimento Global Service Supply Chain dove era responsabile dell’acquisto di parti e servizi per da vari fornitori.

Nel patteggiamento, si legge che il 52enne ha iniziato a frodare Apple nel 2011 con furti, tangenti e gonfiando le fatture, con la complicità di altre due persone che hanno ammesso il loro coinvolgimento in questo schema.

L’uomo ha spiegato nel dettaglio le azioni messe in campo, composte da fatture fraudolente, ma anche frodi fiscali con la riscossione di pagamenti illeciti e detrazioni fiscali ingiustificate, il tutto dividendo gli introiti con altre due persone.

Ora l’uomo rischia fino a 20 anni di carcere per frode postale e telematica, oltre a cinque anni per aver truffato gli Stati Uniti. L’udienza di condanna è prevista per il 14 marzo 2023. Nel frattempo, però, l’imputato ha accettato di rinunciare a 5 milioni di beni che ha acquisito con i proventi dei suoi schemi.