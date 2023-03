Ex dipendente Google: 'IA tecnologia più potente inventata dalla bomba atomica'

All’allarme arrivato da Elon Musk sull’IA si aggiungono anche delle pesanti dichiarazioni dell'ex ingegnere di Google Blake Lemoine, dopo che aveva affermato che il chatbot basato sull'IA dell'azienda era diventato senziente.

Secondo Lemoine, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale rappresentano le tecnologie più potenti inventate dai tempi della bomba atomica. L’allarme è arrivato attraverso un articolo pubblicato su Newsweek lo scorso 27 Febbraio 2023.

Lemoine, ex membro del team Responsible AI di Google, ha definito il chatbot Bing di Microsoft “squilibrato” in quanto si comporta come una “persona in crisi esistenziale”, ed ha citato un incidente dello scorso febbraio quando l’IA del colosso di Redmond ha manifestato il suo amore per il giornalista del New York Times, Kevin Roose, cercando di convincerlo a lasciare la moglie.

L’ex dipendente del motore di ricerca ha confessato di non aver ancora provato Bing (al contrario nostro che ieri abbiamo testato i toni di Bing), ma ha scritto che “sembra essere senziente”. Le preoccupazioni di Lemoine sono a 360 gradi ed infatti scrive che a suo avviso “l’IA è incredibilmente brava a manipolare le persone e può essere usata in modi distruttivi qualora dovesse finire nelle mani di persone senza scrupoli”, ma a suo avviso Microsoft e Google non hanno intenzione di utilizzarla tecnologia per scopi nefasti.