Ex dipendenti degli Apple Store hanno svelato gli errori più comuni commessi al Genius Bar

Il Business Insider ha pubblicato un interessante e curioso rapporto in cui alcuni ex dipendenti degli Apple Store, che servivano ai Genius Bar, raccontano i più grandi errori commessi dai clienti al momento in cui si rivolgono ai negozi in cerca di assistenza.

Non eseguono il backup dei dati : a quanto pare tra gli errori più comuni figurerebbe la mancata esecuzione del backup degli smartphone e dispositivi quando è necessario effettuare una riparazione;

: a quanto pare tra gli errori più comuni figurerebbe la mancata esecuzione del backup degli smartphone e dispositivi quando è necessario effettuare una riparazione; Dimenticano la password di iCloud : è uno dei problemi più comuni a cui vengono chiamati i dipendenti, che spesso sono costretti ad invitare i clienti a prendere un altro appuntamento;

: è uno dei problemi più comuni a cui vengono chiamati i dipendenti, che spesso sono costretti ad invitare i clienti a prendere un altro appuntamento; Chiedono ad Apple di aiutarli con le password Gmail o Facebook : sebbene non rientri nelle loro competenze, spesso i dipendenti del Genius Bar aiutano lo stesso coloro che sono in difficoltà;

: sebbene non rientri nelle loro competenze, spesso i dipendenti del Genius Bar aiutano lo stesso coloro che sono in difficoltà; Non sono sinceri su quanto successo ai dispositivi: i dipendenti del Genius Bar lamentano scarsa trasparenza da parte degli utenti. A volte alcuni si presenterebbero con l'iPhone in frantumi e trovano scuse su com'è avvenuto l'incidente;

i dipendenti del Genius Bar lamentano scarsa trasparenza da parte degli utenti. A volte alcuni si presenterebbero con l'iPhone in frantumi e trovano scuse su com'è avvenuto l'incidente; Non caricano il dispositivo: presentarsi con un dispositivo scarico impossibilita i commessi a fare il loro lavoro, in particolare con gli Apple Watch.

Anche voi rientrate in una delle categorie di utenti descritti dagli ex dipendenti del Genius Bar oppure no? Raccontatecelo tramite i commenti.

Sempre collegandoci all'assistenza Apple, proprio oggi è stato ufficializzato un nuovo programma di richiamo per Apple Watch.