Ex dirigente Facebook: "i social media stanno lacerando la società"

, un ex dirigente Facebook che ha lavorato per il social network di Mark Zuckerberg dal 2007, per cui è stato Vice President for User Growth, nel corso di un'intervista rilasciata di recente e visualizzabile integralmente in apertura, non ha risparmiato le stoccate al mondo del social media.

Palihapitiya ha affermato di provare un "tremendo senso di colpa" per ciò che ha contribuito a creare, ovvero "una serie di strumenti che stanno lacerando il tessuto sociale che regola il funzionamento della società moderna". I commenti, non certo lusinghieri, sono arrivati nel corso di un discorso tenuto presso la Stanford Graduate School of Business.

L'ex dirigente ha consigliato a tutti di prendersi "una pausa profonda" dai social network.

Le critiche non erano ovviamente dirette solo a Facebook, ma a tutto l'ecosistema online, che ha messo nelle mani degli utenti una serie di piattaforme che "stanno distruggendo la società, che non si basa più su discorsi civili e sulla cooperazione, ma su reactions, sulla disinformazione e sulla menzogna. E non è un problema solo americano, ma globale".

Palihapitiya ha parlato di una bufala che circolava su Whatsapp in India e che parlava di alcuni rapimenti che hanno portato al linciaggio di sette persone innocenti.

Il consiglio è di utilizzare Facebook il meno possibile, come ha fatto con i propri figli, che "non sono autorizzati ad usare quella m***a".

Il discorso completo è visualizzabile in apertura di notizia.