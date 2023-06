Ex dirigente Google sull'IA: 'più pericolosa dei cambiamenti climatici'

Le dichiarazioni sull’IA del CEO di OpenAI hanno provocato molto clamore, ma a parlare dei pericoli dell’intelligenza artificiale è anche l’ex dirigente Google Mo Gawdet, che ha guidato la divisione “Moonshot” di Google X.

Parlando durante il podcast di Stephen Barlett, Gawdett ha spiegato che l’IA è “molto più che un’emergenza” ed ha affermato che si tratta della “cosa più importante con cui abbiamo a che fare oggi” in quanto nella sua visione è più pericolosa ed allarmante dei cambiamenti climatici, “che ci crediate o no”.

“La probabilità che nei prossimi due anni accada qualcosa di incredibilmente dirompente che influenzerà l’intero pianeta è decisamente maggiore con l’IA che con il cambiamento climatico” ha continuato.

Nella sua visione, l’intelligenza artificiale è destinata ad avere impatti devastanti sulla società umana, sebbene comunque gli effetti del cambiamento climatico siano sotto gli effetti di tutti e basta aprire le pagine dei principali quotidiani per rendersene conto.

Nel podcast, Gawdat ha affermato che le sue pressanti preoccupazioni a breve termine includono lo sviluppo di strumenti d’IA che favoriscono la criminalità informatica, ma anche l’utilizzo per creare deepfake oltre che la potenziale perdita di posti di lavoro di massa. In un altro podcast, Gawdat ha anche affermato che la probabilità che l’IA arrivi a pensare agli esseri umani come “feccia è molto alta”, e potrebbe anche creare delle proprie “macchine per uccidere”.

Gawdat è ovviamente favorevole ad una regolamentazione governativa della tecnologia e per frenare l’utilizzo massiccio dell’IA propone di tassare gli strumenti di questo tipo in maniera massiccia.