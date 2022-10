Ex dirigente pubblicità Google lancia un motore di ricerca in Europa

Non è esattamente notizia di tutti i giorni sentire che un ex dirigente di Google sta lanciando un nuovo motore di ricerca in Europa. Eppure, questo è proprio quanto accaduto di recente, dato che un progetto di questo tipo sta iniziando a farsi largo anche all'interno dell'Unione europea.

A tal proposito, secondo quanto riportato da TechCrunch, Sridhar Ramaswamy, che in passato ha guidato la divisione pubblicitaria di Google, è ora il cofondatore e CEO di Neeva, azienda dietro all'omonimo motore di ricerca che sta per far approdare il suo servizio anche in Francia, Germania e Regno Unito.

Che cos'è di preciso Neeva? Si tratta di un motore di ricerca senza pubblicità, che è stato lanciato negli Stati Uniti d'America nel giugno 2021 e ha superato i 600.000 utenti. Il metodo di business del progetto prevede un abbonamento Premium da 4,95 dollari al mese, che consente di ottenere funzionalità aggiuntive come l'accesso a community esclusive e servizi VPN. Potete trovare maggiori dettagli sul blog di Neeva.

In ogni caso, il piano gratuito Free Basic consente di accedere a un motore di ricerca senza pubblicità, mirando a offrire quelli che i creatori del servizio definiscono "risultati reali al 100%". Se volete dare un'occhiata al progetto e provare a effettuare qualche ricerca (per ora in inglese, mentre a breve il servizio verrà localizzato nei Paesi citati in precedenza), il punto di partenza è il portale ufficiale di Neeva.

Come andrà in Europa questo motore di ricerca, che per certi versi si appoggia a Bing? Staremo a vedere: quel che è certo è che sfidare Google non è per nulla semplice.