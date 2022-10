Ex dirigente SpaceX convinto: 'Elon Musk è più intelligente di Einstein'

Mentre Elon Musk ha confermato il suo supporto all’Ucraina, su di lui arrivano delle parole davvero importanti da parte di un ex dirigente di SpaceX, Dolly Singh, che ha lavorato per la compagnia dal 2008 al 2013.

Parlando in un documentario della BBC, intitolato “The Elon Musk Show”, in cui sono state raccolte interviste di amici, familiari ed ex dipendenti di Musk, Singh si è detto convinto del fatto che il CEO sudafricano sia più intelligente di Einstein. Ma non è tutto, perchè secondo lui dovrebbe essere considerato una combinazione di Albert Einstein, Nikola Tesla e John D. Rockefeller.

“Ha imparato tutto su Tesla ed Einstein. Ha imparato tutto ciò che conosciamo e sta cercando di portarlo al livello successivo”, ha affermato l’ex capo del personale di SpaceX. “Penso che sia la persona più vicina a quel tipo di figura che abbiamo nella società contemporanea”, ha continuato Singh, il quale afferma anche che Musk diventerà una combinazione di Einstein, Tesla e Rockefeller.

Nel documento si vede anche la madre del magnate, Maye, che ha descritto il figlio come un “genio” ma ha anche ammesso che “nessuno vorrebbe essere lui, visto che con quelle aziende riceve molto odio”.

Il padre di Musk Errol ha affermato che da piccolo amava leggere, specialmente di Alessandro Magno, ed aveva anche l’ultimo testamento di Napoleone in francese.