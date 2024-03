Ex dirigenti Twitter fanno causa ad Elon Musk: vogliono 128 milioni di Dollari

I massicci licenziamenti messi in campo da Elon Musk nelle settimane successive all’acquisto di Twitter finiscono in tribunale. Alcuni ex dirigenti del social network, ora noto come X, hanno infatti presentato una causa contro il nuovo proprietario della piattaforma.

In particolare, l’ex CEO Parag Agrawal, l'ex CFO Ned Segal, l'ex chief legal officer Vijaya Gadde e l'ex consigliere generale Sean Edgett hanno fatto causa ad Elon Musk e chiesto 128 milioni di Dollari di indennità di fine rapporto.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, secondo cui gli ex dirigenti avrebbero avanzato l’ipotesi secondo cui Elon Musk, dall’acquisto di Twitter, avrebbe adottato una specifica strategia per non pagare: “trattenere i soldi che deve ad altre persone e costringe a fargli causa. Anche in caso di sconfitta, Elon Musk può imporre ritardi, seccature e spese che coloro che hanno fatto causa non possono permettersi”.

I dirigenti, che avrebbero costretto Elon Musk a chiudere l’acquisizione da 44 miliardi di Dollari, sostengono che l’obiettivo era “ingannarli” per 200 milioni di Dollari prima che le loro stock option maturassero. A confermare tale tesi ci sarebbe anche uno stralcio della biografia ufficiale di Elon Musk pubblicata da Walter Isaacson lo scorso anno, dove si legge quanto segue: “c’è una differenza di 200 milioni tra la chiusura di stasera e quella di domani mattina”, mi ha detto nel tardo pomeriggio di giovedì nella sala operativa mentre spiegava il piano”.

In un altro capitolo si parla di una conversazione tra Musk e l’avvocato Alex Spiro in merito alle dimissioni bloccate di Parag Agrawal. Gli avvocati sostengono che il licenziamento di Agrawal prima della presentazione delle dimissioni farebbe parte di una strategia atta a bloccare il pagamento di una buonuscita.