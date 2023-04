Ex-impiegato condannato per aver derubato Apple: pagherà una cifra stratosferica

Sono ormai passati sei mesi da quando Apple è stata trascinata in tribunale da due utenti per via delle presunte falle di sicurezza delle AirTag, ma nelle ultime ore sono ben due gli sviluppi di importanti vicende legali legate alla Mela Morsicata. Il più importante riguarda un ex-dipendente che avrebbe derubato Apple di ben 17 milioni di Dollari.

A riportare il caso è Engadget, mentre il suo "protagonista" è Dhirendra Prasad, che ha svolto il ruolo di buyer per Apple Global Service Supply Chain, un dipartimento della Mela Morsicata che si occupa di gestire le catene produttive di iPhone, iPad e Mac. Durante gli anni trascorsi nell'azienda, tra il 2008 e il 2018, Prasad avrebbe commesso diversi crimini, tra cui quelli di frode telematica e frode contro gli Stati Uniti.

Il caso, che ormai si protraeva da tempo, si è concluso il 28 aprile, quando Prasad si è dichiarato colpevole di un complesso schema che includeva il buyer e due importanti fornitori della Mela Morsicata, di cui non conosciamo i nomi, che avrebbero "preso tangenti, rubato componenti, gonfiato fatture e costretto Apple a pagare per oggetti e servizi che non ha mai ricevuto". Prasad avrebbe portato avanti questa truffa tra il 2011 e il 2018, con guadagni enormi.

Nei sette anni durante i quali l'impiegato ha lavorato per Apple, questi avrebbe sottratto ben 17,4 milioni di Dollari alla compagnia: nelle scorse ore, per questo, circa 5,5 milioni di Dollari di asset di Prasad sono stati congelati dalle autorità americane, mentre altri 8,1 milioni saranno pagati in futuro e ulteriori 1,9 milioni verranno ceduti agli Stati Uniti d'America, poiché l'uomo non ha mai pagato le tasse sui propri guadagni illeciti.

Sempre Engadget, poi, riporta che Apple avrebbe fermato la sua causa legale contro Gerard Williams III, un executive della Mela Morsicata accusato di aver rubato segreti aziendali e impiegati al dipartimento chip del colosso di Cupertino. In particolare, spiega Bloomberg, Williams ha lasciato Apple nel 2019 per fondare la startup Nuvia, portando con sé diversi sviluppatori del dipartimento dei chip dell'azienda fondata da Steve Jobs, di cui proprio Williams era direttore.

A complicare ulteriormente le cose, vi è il fatto che Nuvia è stata acquistata da Qualcomm nel 2021: in altre parole, secondo le precedenti accuse di Apple Williams avrebbe venduto segreti aziendali a Qualcomm, la principale rivale di Apple nel campo dei SoC per smartphone. Con la conclusione unilaterale del processo, però, le indagini non andranno avanti: per ora, comunque, l'azienda di Cupertino non ha spiegato perché abbia fermato l'azione legale.