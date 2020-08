Ex ingegnere Apple confessa: 'Il Governo USA voleva un iPod segreto'

L’ex ingegnere Apple David Shayer ha confessato a TidBits che nel 2005 è stato contattato personalmente dal direttore di iPod Software (boss del suo boss) per un compito molto particolare: creare un iPod speciale per il governo degli Stati Uniti, nello specifico per il Dipartimento dell’energia.

Le prime parole del direttore di iPod Software sono state: “Ho un compito speciale per te, nemmeno il tuo boss sa di cosa si tratta. Aiuterai due ingegneri del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti a costruire un iPod speciale”. I due ingegneri in questione hanno richiesto a Shayer di creare un dispositivo con hardware personalizzato in grado di salvare dati nell’hard disk dell’iPod senza farlo notare, offrendo allo stesso tempo le funzionalità di un iPod normale.

Il progetto sostanzialmente consisteva in un iPod di quinta generazione con un hard disk da 60GB e un software personalizzato che, secondo Shayer, doveva far funzionare il dispositivo anche come contatore geiger. La scelta di Shayer è data dal fatto che lui era il secondo ingegnere del software assunto da Apple nel 2001 per il progetto P68, primo nome in codice dell’iPod. Oltre a lui, soltanto quattro altre persone erano a conoscenza di questo progetto segreto e nessuna di esse attualmente lavora per Apple; non è nemmeno possibile verificare la veridicità completa di questa vicenda poiché tutte le informazioni sarebbero state condivise verbalmente.

Lo stesso Shayer alla fine non ha visto con i suoi occhi il frutto del suo lavoro: “Credo che [i due ingegneri del Dipartimento] stessero lavorando su un contatore geiger nascosto, qualcosa di utilizzabile dagli agenti del Dipartimento dell’energia e che apparisse e funzionasse anche come un normale iPod”. Gli stessi ingegneri non gli hanno mai svelato nulla al riguardo, cambiando argomento a ogni sua domanda in merito. Insomma, è destinato a rimanere un progetto bizzarro del passato di cui non si ha più traccia.

