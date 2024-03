Ex ingegnere Google accusato di furto di segreti industriali sull'IA: lavorava per la Cina

Spy story negli uffici di Google. Un ex ingegnere informatico del motore di ricerca è stato accusato di aver rubato segreti commerciali legati ai progetti sull’intelligenza artificiale mentre lavorava segretamente per due società con sede in Cina. La notizia è stata riportata dall’Associated Press e riportata dal Dipartimento di Giustizia.

L’uomo, Linwei Ding, è stato arrestato in California con quattro capi d’accusa tra cui figura il furto di segreti commerciali federali: ciascuno di questi è punibile con un massimo di 10 anni di carcere.

Il direttore dell’FBI Christopher Wray in conferenza stampa ha spiegato che “le accuse di oggi sono l'ultimo esempio di quanto gli affiliati di aziende con sede nella Repubblica popolare cinese siano disposti a spingersi per rubare l'innovazione americana. Il furto di tecnologie innovative e segreti commerciali da parte delle aziende americane può costare posti di lavoro e avere conseguenze devastanti sulla sicurezza economica e nazionale”.

Anche il procuratore generale Merrick Garland ha espresso preoccupazione per l’accaduto ed ha messo in guardia tutti dallo spionaggio cinese e dalle possibili implicazioni di azioni di questo tipo sulla sicurezza nazionale, soprattutto se si tratta di progetti legati all’intelligenza artificiale ed altre tecnologie in via di sviluppo.

Da parte di Google non sono invece arrivati commenti sulla vicenda.

Sempre da Mountain View, qualche ora fa Google ha annunciato un nuovo programma per gli sviluppatori che non usano Play store, sulla scia di quanto fatto da Apple con Core Technology Fee.