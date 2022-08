L'ex di John McAfee sconvolge tutti nel documentario Netflix: sarebbe vivo

Può sembrare assurdo, ma la pazzesca vita di John McAfee sta ancora facendo discutere nel 2022. Infatti, la pubblicazione di un documentario Netflix ha fatto emergere alcune affermazioni a dir poco pesanti.

Secondo quanto riportato da Gizchina e ITHome, Samantha Herrera, ex fidanzata di McAfee, ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate nell'ambito del documentario Netflix "Running with the Devil: l'incredibile storia di John McAfee", pubblicato nella giornata del 24 agosto 2022. Per intenderci, la donna arriva ad affermare che il papà dello storico antivirus vivrebbe attualmente negli Stati Uniti d'America, più precisamente in Texas.

In parole povere, John McAfee sarebbe vivo. Per chi non lo sapesse, McAfee fu arrestato nel 2020 in Spagna e secondo i report è stato trovato morto in carcere nel 2021, all'età di 75 anni. Non è dunque dato sapere quanto le affermazioni di Herrera possano risultare credibili (l'ex fidanzata di McAfee accusa quest'ultimo di aver finto la sua morte), ma di certo la questione non è passata inosservata.

Pensate che Herrera afferma di aver ricevuto una chiamata da McAfee in seguito alla notizia della sua morte. Secondo le "ricostruzioni" della donna, sarebbe riuscito a fuggire dal carcere e attualmente si troverebbe negli USA. Solamente tre persone sarebbero a conoscenza della questione e McAfee avrebbe persino chiesto a Herrera di fuggire con lui.

Impossibile attualmente verificare le dichiarazioni di Herrera, su cui anche il regista del documentario sembra nutrire dubbi. Va infatti detto che a febbraio 2022 un giudice spagnolo ha decretato che quello di McAfee è stato un suicidio.