L'ex Microsoft Panos Panay verso Amazon: si occuperà di Echo ed Alexa?

Ha avuto un eco importante, nella giornata di ieri, l’annuncio dell’addio di Panos Panay da Microsoft dopo quasi 19 anni di lavoro nella società di Redmond, dove è stato Chief Product Officer dal 2018. A quanto pare il dirigente non resterà senza lavoro per molto, e presto potrebbe accasarsi in Amazon.

La notizia è stata riportata da Bloomberg News, secondo cui l’ex dirigente di Microsoft potrebbe diventare capo della divisione device di Amazon, che si occupa tra le altre cose degli Echo e di Alexa. Panay potrebbe prendere ilposto di David Limp, vicepresidente senior per dispositivi e servizi di Amazon che lo scorso mese ha annunciato le dimissioni.

I rumor arrivano in una settimana piuttosto movimentata per entrambe le società: sia Amazon che Microsoft infatti terranno degli eventi per presentare i nuovi dispositivi. L’appuntamento con Amazon è fissato in Virginia mercoledì 20 Settembre, mentre Microsoft svelerà a New York giovedì 21 Settembre i nuovi modelli hardware e funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Amazon ha tagliato 18mila posti di lavoro ad inizio anno, e secondo i rumor la divisione precedentemente diretta da David Limp sarebbe stata tra le più interessate da questi licenziamenti.

Ovviamente, come sempre in questi casi consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto ancora non è arrivata alcuna ufficialità.