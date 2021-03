L'ex moglie di Jeff Bezos ha svelato come spende i soldi delle azioni Amazon

MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos protagonista del divorzio da record con il CEO di Amazon, si è risposata ed è convolata a nozze con Dan Jewett, insegnante di scienze di una scuola di Seattle, che condivide la sua stessa sensibilità per le cause filantropiche.

Jewett sulla pagina web della coppia presente sul sito di Giving Pledge, l'iniziativa filantropica di Warren Buffett e Bill Gates, ha esternato tutta la propria contentezza per le nozze ed ha affermato senza mezzi termini che "sono sposato con una delle persone più gentili e generose che conosco".

L'impegno nel sociale di MacKenzie Scott infatti è noto a tutti: l'ex moglie del papà di Amazon proprio di recente ha donato 4 miliardi di Dollari a 384 organizzazioni americane, ed è stata etichettata da Telegraph come una delle notte più generose al mondo. Un consulente filantropico ha infatti quantificato solo per il 2020 un esborso totale di 6 miliardi di Dollari in beneficenza.

Il nuovo marito ha già affermato che intende collaborare con lei per scegliere le cause e le associazioni a cui donare. Jeff Bezos, interpellato sulla questione, ha accolto calorosamente il matrimonio dell'ex moglie, con cui è rimasto in rapporti civili.

Complessivamente, il patrimonio netto di MacKenzie è di 53,5 miliardi di Dollari, e nonostante le nozze non intende cambiare il proprio approccio nei confronti della beneficenza. La Scott infatti ha affermato che "andrò avanti fino a che la cassaforte non sarà vuota" a destinare il suo patrimonio nel sociale.