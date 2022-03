L'ex-Nintendo Reggie Fils-Aime a ruota libera su Meta: 'non è una compagnia innovativa'

Nella stessa intervista rilasciata a Bloomberg in cui ha duramente criticato il management di Gamestop, l'ex-Presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha anche spiegato di non avere particolare fiducia nel Metaverso e in Meta, spiegando che, al contrario, la compagnia nata dalla ceneri di Facebook non sarebbe "innovativa" come crediamo.

Addirittura, nell'intervista concessa alla giornalista di Bloomberg Emily Chang, Fils-Aime avrebbe detto che molte delle tecnologie di Meta sono state copiate o comprate da altre aziende del settore. Reggie ha anche spiegato che il Metaverso dovrebbe essere uno "spazio digitale in cui interagire con i propri amici in un ambiente sociale votato al gaming".

L'ex-Nintendo of America ha anche raccontato di non essere un grande fan del Metaverso, pur amando alcune sue espressioni, come Roblox, che secondo Reggie è un esempio di corretta implementazione degli elementi del Metaverso in una tecnologia già esistente. Decisamente minore è invece il livello di approvazione di Reggie per la visione del Metaverso di Mark Zuckerberg: "non sono un amante di quell'idea. Non credo che la loro definizione del Metaverso [quella di Meta] avrà successo. Lo dico perché, anzitutto - e spero non ci sia qui nessuno di Facebook - Facebook non è un'azienda innovativa".

Pare che l'opinione di Fils-Aime sia piuttosto condivisa tra gli esperti del settore e gli appassionati di tecnologia, tanto che il Metaverso di Facebook fatica a ingranare ormai da mesi, con perdite miliardarie dal cambio di nome dell'azienda in poi. L'ex-Presidente della divisione americana di Nintendo continua dicendo che "Meta ha acquistato delle idee interessanti, come Oculus e Instagram, oppure ha seguito molto da vicino le idee di altre persone. Ecco perché guardo alla visione che hanno articolato e faccio fatica a crederci".

In realtà, comunque, Reggie non sembra essere particolarmente convinto dal VR in generale, non solo dalle applicazioni promesse da Meta: "ho provato praticamente ogni device VR e ogni esperienza VR, e non credo che la tecnologia sia pronta, almeno per ora. Ciò non significa che non lo sarà mai, ma non credo che sarà un'esperienza in cui investirai il 100% del tuo tempo, né il 100% del tempo che dedichi all'intrattenimento".

Insomma, per Fils-Aime il VR non rivoluzionerà le vite delle persone come alcuni ipotizzano e non diventerà un'esperienza così totalizzante da imporre a ciascuno di indossare per tutta la propria vita un visore per la realtà virtuale. In parte, ciò sarebbe dovuto anche alle scarse vendite degli headset VR, che secondo Reggie ammontano a circa 20 milioni di visori in circolazione nel pianeta.

Per il futuro, secondo Reggie, "le esperienze che possiamo aspettarci continueranno a innovare e ad essere diverse dal resto. L'esempio che uso più spesso è quello di Fortnite. L'esperienza del videogioco battle royale è in circolazione da soli quattro anni, ma la diamo per assodata. Eppure quattro anni fa non esisteva".