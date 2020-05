L'ex numero uno di Disney+, Kevin Mayer, sarà il nuovo CEO di TikTok

Kevin Mayer, il responsabile della divisione streaming di Disney, ha annunciato che presto lascerà la società per diventare il nuovo amministratore delegato di TikTok. Si tratta di un colpo molto importante per la popolare applicazione di ByteDance, alla luce dell'esperienza ed autorevolezza di Mayer.

E' stato proprio lui, infatti, a guidare il lancio di Disney+ lo scorso Novembre, come confermato anche dal CEO di Disney+ Bon Chapek in un comunicato. "Kevin ha avuto un impatto straordinario sulla nostra azienda nel corso degli anni, e più recentemente come responsabile della nostra divisione consumer" si legge nella nota della casa di Mickey Mouse. Mayer ha anche contribuito alle più importanti acquisizioni della società insieme all'ex CEO Bob Iger: Pixar, Lucasfilm, Marvel studios e 21st Century Fox.

ByteDance, in un comunicato stampa ha sottolineato che Mayer dovrà "guidare lo sviluppo globale di ByteDance, oltre a supervisionare le funzioni chiave dell'azienda, tra cui lo sviluppo aziendale, le vendite, il marketing, gli affari pubblici, la sicurezza, la moderazione e gli aspetti legali. Nel suo ruolo di COO, Kevin guiderà musica, giochi, Helo, le aziende emergenti del gruppo e farà da CEO di TikTok". Il suo lavoro partirà ufficialmente il 1 Giugno 2020.

Da molti Mayer era additato come il principale candidato ad assumere il ruolo di CEO di Disney, ma alla fine i dirigenti hanno preferito puntare su Chapek.