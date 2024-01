Ex del Pentagono afferma che molti UFO sono in realtà progetti militari segreti

In un'intervista sorprendentemente schietta, Sean Kirkpatrick, ex direttore dell'ufficio del Pentagono incaricato di indagare sui "fenomeni anomali non identificati" o UAP, ha ammesso che molti avvistamenti UFO sono probabilmente di origine terrestre e top secret.

Kirkpatrick, che ha recentemente lasciato il servizio governativo, ha rivelato in un podcast con Peter Bergen di CNN che molte delle astronavi inizialmente non identificate, da Roswell ai recenti palloni spia cinesi, erano il risultato di vari progetti militari, di intelligence o anche commerciali segreti (non solo gli UFO, esistono anche gli USO).

"Esistono numerose tecnologie avanzate che vengono commercializzate e che le persone non riconoscono" afferma Kirkpatrick. Ha spiegato che molti degli oggetti strani avvistati, come sfere giganti con cubi al loro interno, sono in realtà la prossima generazione di droni sferici.

Questi sono stati sviluppati basandosi su ricerche dell'Università di Singapore, che hanno creato oggetti sferici posizionando cubi all'interno di strutture gonfiabili di circa due metri, con piccoli propulsori inseriti nei punti in cui i cubi toccano la sfera. Le rivelazioni dimostrano che il progetto AARO del Pentagono è molto più concentrato sulle minacce alla sicurezza nazionale provenienti dalla Terra piuttosto che da eventuali minacce extraterrestri.

Nel frattempo anche la NASA è certa che ad oggi non ci sono prove che dimostrano l'esistenza degli alieni.