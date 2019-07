Un ex sottomarino russo sta rilasciando radiazioni 800.000 volte più alte del previsto

Usando un sottomarino robot, una squadra di ricercatori ha controllato le radiazioni che fuoriescono dal Komsomolets, un sottomarino nucleare sovietico affondato 30 anni fa nel Mare di Norvegia.

Il sottomarino nucleare di 120 metri di lunghezza poggia a circa 1.700 metri sotto la superficie del mare, a circa 320 chilometri a nord della terraferma. I risultati preliminari delle indagini indicano che i livelli di radiazioni nell'acqua, vicino al condotto di ventilazione, sono fino a 800.000 volte più alti del previsto.

Questa fuoriuscita di materiale radioattivo, secondo la Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA), "non rappresenta alcun rischio per le persone o per i pesci." Le osservazioni a distanza del Komsomolets sono state fatte ogni anno a partire dagli anni '90.

I ricercatori hanno usato, per la prima volta, un Aegir 6000, un veicolo a controllo remoto (ROV). "Aegir 6000 ci consente di vedere esattamente dove stiamo prelevando campioni attorno al relitto, e altrettanto importante che siamo stati in grado di utilizzare le sue telecamere per ingrandire e studiare l'intera sezione del sottomarino nucleare" ha dichiarato Hilde Elise Heldal, leader della spedizione, nel comunicato stampa.

La ricerca ha concluso che il relitto non sta attualmente mettendo in pericolo il mare e le aree periferiche. Normalmente, i livelli di radiazioni del Mare di Norvegia sono pari a 0,001 Becquerel (Bq) per litro. Intorno al relitto, tuttavia, si raggiungono i 100 Bq per litro, e la quantità accettabile di radiazioni nel cibo è di 600 Bq per chilogrammo.

A quelle profondità infatti, le radiazioni si diluiscono rapidamente. "I livelli rilevati erano chiaramente superiori a quelli normali negli oceani, ma non erano allarmanti", ha infine affermato Heldal. Sono stati estratti anche sedimenti e microrganismi attaccati al relitto, e verranno condotti ulteriori studi.