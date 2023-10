Ciò che è diventato l'ex ufficio di guerra di Churchill vi lascerà senza parole

Siete a Londra e siete degli appassionati di storia? Allora non potete non soggiornare nel nuovo hotel di lusso aperto nella vecchia Londinium: si trova nell’ex edificio dell’Old War Office (OWO), noto per esser stato la sede dell’ufficio di guerra britannico dove operò Winston Churchill in persona.

Esso fu costruito nel 1906 secondo lo stile barocco edoardiano e, prima di diventare un complesso alberghiero e residenziale, ha subito ben otto anni di ristrutturazioni. La struttura è composta da 85 residenze, 120 camere, una sala cerimonie capace di ospitare 600 persone, 9 ristoranti, una spa e 3 bar.

L’hotel, chiamato Raffles London, ha sulle spalle una storia straordinaria, basti pensare che nel XIII secolo fu la residenza londinese degli arcivescovi di York, ma successivamente fu sequestrata dal cardinale Wolsey e poi da Enrico VIII, che lo battezzò in Whitehall Palace.

L’OWO fu riprogettato da William e Clyde Young (padre e figlio) nel 1906, in virtù del fatto che la Winchester House era inadeguata alla funzione di ufficio di guerra britannico e c’era necessità di un nuovo edificio. Furono utilizzate 26.000 tonnellate di pietra di Portland per costruire la struttura trapezoidale.

Oltre a Wiston Churchill, in loco vi lavorarono Ian Fleming (autore dei romanzi di James Bond) e Lawrence d’Arabia. La tariffa per un singolo sonnellino nel Raffles London? Beh, secondo le testimonianze, una sola notte per una sola persona, verrebbe a costare circa 1.300€.