Excel su iPhone ora consente di importare i fogli di calcolo tramite foto

Interessante aggiornamento rilasciato da Microsoft per la versione mobile di Excel per iPhone. Il colosso di Redmond ha implementato un nuovo modo che consente agli utenti di importare fogli di calcolo e tabelle utilizzando semplicemente la fotocamera.

La feature aveva debuttato lo scorso marzo su Android e consente di importare una tabella scattando una fotografia tramite una nuova opzione inclusa direttamente nell'applicazione. Basta infatti puntare la fotocamera verso una tabella, scattare una foto e ritagliarla indicando i confini ed il gioco è fatto.

L'applicazione chiederà anche la conferma dei dati presenti al suo interno nel caso non riuscisse a leggerli in modo chiaro. Una volta completata l'importazione gli utenti si ritroveranno nell'applicazione una tabella come quelle create a mano, e chiaramente potranno modificarla.

Microsoft utilizza l'intelligenza artificiale ed il riconoscimento ottico dei caratteri (ORC), insieme ad alcuni moduli di apprendimento automatico per convertire i dati cartacei in una tabella digitale. Il riconoscimento dell'immagine rileva automaticamente fogli di calcolo finanziari, pianificazioni di lavoro, elenchi di attività, orari ed altre tabelle.

L'importante novità è ora disponibile complessivamente su Excel per iPhone in 21 paesi. L'aggiornamento per l'applicazione può essere scaricato sull'App Store di iOS ed il Google Play Store per Android.

Microsoft negli ultimi tempi ha lavorato in maniera intensiva per rendere le proprie applicazioni ancora più produttive ed utili.