Exoplanet Travel Bureau ufficiale: esplora 'pianeti alieni' con la NASA

La NASA ha annunciato, mediante un post sul proprio sito ufficiale, il lancio di Exoplanet Travel Bureau, un sito descritto dalla stessa Agenzia Spaziale statunitense come "il posto giusto per esplorare pianeti alieni". Si tratta di un'interessante iniziativa che farà sicuramente felici gli aspiranti astronauti e gli appassionati in generale.

In particolare, come potete vedere anche voi stessi collegandovi al sito ufficiale del progetto, Exoplanet Travel Bureau è una sorta di "simulatore virtuale", ricostruito con i dati messi a disposizione dalla NASA, che permette di visualizzare virtualmente i vari esopianeti. Il servizio esiste in realtà da qualche tempo, ma è stato annunciato in pompa magna e aggiornato come si deve solamente negli ultimi giorni.

Uno degli esopianeti più interessanti appena aggiunti è 55 Cancri e, è stata la prima Super Terra scoperta dagli astronomi nel 2004 e ha una massa pari a 8,6 volte quella della Terra e un raggio quasi doppio rispetto a quello del nostro Pianeta. Ovviamente, come si intuisce dal nome, esso orbita attorno alla stella 55 Cancri.

Ovviamente Exoplanet Travel Bureau offre una quantità di dati impressionate riguardo ai vari esopianeti ed è utilizzabile in modo completamente gratuito. Insomma, non vi resta altro da fare che iniziare la vostra passeggiata spaziale. Buon divertimento!