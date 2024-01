Exoprimal e POP: The Lost Crown, ancora più belli su GeForce NOW

Dopo il maxi annuncio al CES 2024 per GeForce NOW, per NVIDIA è tornato il tempo della "ordinaria amministrazione" per il suo popolare servizio di Cloud Gaming, che ormai conta oltre 1.800 giochi supportati all'interno del suo immenso catalogo.

La prima scorpacciata di giochi di gennaio 2024 per GeForce NOW non è bastata: questo terzo appuntamento del nuovo anno si apre con una interessante selezione di dieci nuovi titoli che arriveranno nel corso della settimana sulla piattaforma di streaming a tinte verdi.

Si parte da Exoprimal, che fa seguito alle recenti aggiunte Capcom sul catalogo del servizio, e da Prince of Persia: The Lost Crown, che segna il ritorno di una delle saghe più amate di Ubisoft.

Ecco la lista completa dei nuovi giochi in arrivo nel corso della settimana:

Those Who Remain (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass,16/01)

Prince of Persia: The Lost Crown (Nuovo rilascio su Ubisoft and Ubisoft+, 18/01)

(Nuovo rilascio su Ubisoft and Ubisoft+, 18/01) Turnip Boy Robs a Bank ( Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass.18/01)

New Cycle (Nuovo rilascio su Steam, 18/01)

Beacon Pines (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Exoprimal (Steam)

(Steam) FAR: Changing Tides (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Going Under (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Exoprimal, in particolare, arriva su GeForce NOW insieme alla Stagione 3 e ricordiamo che sarà disponibile con il 50% di sconto su Steam per un periodo limitato.