Expert dà il via all'Anteprima del Black Friday: offerte fino al 14 Novembre

Anche Expert lancia in giornata odierna l'Anteprima del Black Friday, che fino al 14 Novembre sia online che nei negozi permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, smartband, notebook ed altro.

Tra gli smartwatch, segnaliamo l'Amazfit GTS 2 a 119,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 169 Euro di listino, con un risparmio pari a 50 Euro. In offerta però c'è anche l'Amazfit GTR 2E ad 89,90 Euro, 40 Euro in meno se si confronta con i 129,90 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 10 da 64 gigabyte brandizzato WindTre è disponibile a 179,90 Euro, con un risparmio di 20 Euro dai 199,90 Euro di listino. Il Motorola Moto G20 brandizzato Vodafone invece può essere acquistato a 149,90 Euro, anche in questo caso 20 EUro in meno rispetto ai 169,90 Euro di listino.

Passando alla categoria dei TV, l'LG NanoCell 70NANO756PA da 70 pollici passa a 959 Euro, 340 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino, con uno sconto del 26%. Interessante però anche la promozione sul TV Panasonic TX-48JZ1500E OLED da 48 pollici, che viene proposto a 1199 Euro rispetto ai 1599 Euro di listino.

Infine, è interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy Tab S7 FE, che è disponibile a 549 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo.