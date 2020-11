Expert, ecco l'anteprima del Black Friday: sconti fino al 25 Novembre

In attesa di scoprire le offerte che proporrà il 27 Novembre, nel corso del Black Friday, Expert ha lanciato "l'anteprima Black", che sarà disponibile fino al 25/11 e permetterà di godere di "sconti mai visti" su un'ampia gamma di prodotti selezionati, tra cui TV e smartphone.

Il TV Sony KD55A89BAEP da 55 pollici passa a 1.399 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1.899 Euro di listino, per un risparmio del 26%.

Tra gli smartphone, invece, l'Oppo A53S è disponibile nelle colorazioni nero e blu a 169,90 Euro, per un risparmio di 30 Euro.

Interessante anche lo sconto sul monitor HP 24F 2XN60AA da 24 pollici con luminosità di 300 cd/mq, che passa da 119 a 99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo: in sconto troviamo anche varie staffe per monitor e TV, ma anche telecomandi Meliconi universali per i televisori.

E' chiaro che non si tratta di tante promozioni, ma il grosso arriverà sicuramente il prossimo 27 Novembre quando partirà il Black Friday vero e proprio, per concludersi il lunedì successivo con il Cyber Monday.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni sul Black Friday. E' disponibile la nostra pagina dedicata agli sconti, in cui segnaleremo gli sconti anche nei prossimi giorni.