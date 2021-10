Expert, arriva il Sottocosto di Ottobre 2021: offerte incredibili su TV, PC e smartphone

Expert lancia oggi il nuovo volantino, che porta il "Sottocosto" fino al 13 Ottobre 2021 e promette una serie di offerte incredibili su TV, smartphone e PC. La lista delle promozioni è davvero molto ampia ed include tantissimi prodotti.

Partendo dai TV, il Philips 55OLED805 da 55 pollici viene proposto a 999 Euro, che col bonus rottamazione diventano 899 Euro e col bonus TV 869 Euro. L'LG OLED48C15 da 48 pollici invece può essere acquistato a 1099 Euro: in questo caso la riduzione è di 600 Euro, ma anche qui si può sfruttare il bonus rottamazione per acquistarlo a 999 Euro o 969 Euro se si cumula anche il bonus tv da 50 Euro. Per quanto riguarda i QLED di Samsung, invece, segnaliamo il QE55Q60AAUXZT da 55 pollici a 699 Euro, con una riduzione di 200 Euro dal prezzo di listino.

Cambiando categoria, il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M1 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 949 Euro, con uno sconto di 210 Euro dai 1159 Euro di listino: è disponibile però in soli 400 pezzi.

Tra gli smartphone, il Samsung Galaxy S20 FE passa a 399,90 Euro, mentre il Redmi Note 9 Pro è disponibile a 229,90 Euro. Il Samsung Galaxy S21 5G invece passa a 699 Euro, mentre l'iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro.

Il volantino completo può essere sfogliato direttamente attraverso questo indirizzo.