Expert, arriva il nuovo volantino di Marzo 2023: tecnologia top in sconto

Parallelamente allo Sconto e Doppio Sconto IVA di Euronics, anche Expert lancia oggi il nuovo volantino di Marzo 2023 che fino al 29 del mese propone tanti sconti su tantissimi prodotti.

Nel comparto informatica segnaliamo il Lenovo Ideapad 3 con schermo da 15,6 pollici ed Intel Core i7 a 699 Euro, in calo del 13% rispetto ai 799 Euro di listino, mentre l'Acer Aspire 3 da 15,6 pollici con Intel Core i5 viene proposto a 599 Euro, con un calo del 18% dai 729 Euro imposti dal produttore.

Fronte TV, audio, video e foto invece il TV Samsung QLED QE55Q60B da 55 pollici passa a 649 Euro, con una riduzione del 28% dagli 899 Euro di listino, mentre il QNED82 da 55 pollici viene proposto a 799 Euro. In sconto segnaliamo anche l'OLED A2 di LG da 48 pollici, ad 899 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre il Sony Bravia XR OLED da 48 pollici passa a 1599 Euro, con un calo del 20% dai 1999 Euro precedenti. Il Sony XR55A90JAEP da 55 pollici è disponibile a 1799 Euro, il 16% in meno rispetto ai 2149 Euro di listino. In offerta anche il Samsung QE55S95B da 55 pollici, a 1499 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.