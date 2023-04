Expert, arriva il nuovo volantino valido fino al 10 Maggio 2023 con tanti sconti

Anche Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che fino al 10 Maggio 2023 propone un'ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dagli smartphone, l'iPhone 14 da 128 gigabyte nella colorazione galassia è disponibile ad 899 Euro, in calo del 13% rispetto ai 1029,90 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S22 nella variante con 8GB di RAM e 128GB di storage, che passa a 599 Euro rispetto ai 699 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 a 1299 Euro, in calo del 15% rispetto ai 1529 Euro di listino, mentre l'iPad da 10,9 pollici con processore A14 Bionic e 64 gigabyte di storage WiFi Only passa a 549 Euro, il 7% in meno rispetto ai 589 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, che è disponibile a 549 Euro, il 27% in meno rispetto ai 749 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, il Samsung OLED QE65S95B da 65 pollici viene proposto a 2199 Euro, il 27% in meno rispetto ai 2999 Euro di listino, mentre l'LG NanoCell 55" della Serie Nano 82 è disponibile a 579 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.