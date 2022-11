Expert, arrivano le 'Sorprese Black': il volantino del Black Friday di novembre 2022

E' al giro di boa il volantino di Expert che propone le "Sorprese Black", nell'ambito del Black Friday che si terrà questo mese. Le promozioni saranno disponibili fino al prossimo 13 Novembre 2022, su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo proprio dall'informatica, segnaliamo il Lenovo V15 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici ed AMD Ryzen 5 5500U a 399 Euro, in calo del 33% rispetto ai 599 Euro di listino. L'MSI Katana GF66, con schermo da 15,6 pollici ed Intel Core i7, invece passa a 1499 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Microsoft Surface Go 3 nella variante con processore i3, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che passa a 599 Euro, dai 699 Euro di listino.

Fronte smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi 10C è disponibile a 139,90 Euro, mentre il Motorola Moto G52 può essere portato a casa a 199,90 Euro, rispetto ai 299,90 Euro di listino.

Non potevano mancare all'appello i TV: l'LG OLED 48C2 da 48 pollici passa a 1199 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1619 Euro, mentre il Samsung QLED QE50Q60B da 50 pollici può essere acquistato a 599 Euro, il 14% in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

Ricordiamo che sempre in giornata odierna è disponibile il nuovo volantino Euronics del Black Friday.