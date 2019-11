Expert, è tempo di Black Friday: fino al 25% di sconto anche sui TV OLED e MacBook

E' stato soprannominato il "Black Friday più Black che c'è", ed è il nuovo volantino Expert che sarà attivo fino al 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday. La catena di negozi propone sconti fino al 25% su tutti gli elettrodomestici e sui TV a partire da 499 Euro, ma chiaramente nella lista rientrano anche vari prodotti d'elettronica.

Partendo dai televisori, il Samsung UE65RU7090 da 65 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 546,75 Euro, il 25% in meno rispetto al prezzo di listino di 729 Euro, mentre l'UE55RU7090UXZT da 55 pollici passa a 396,75 Euro. In sconto troviamo anche la Sony KD55AG8BAEP da 55 pollici Ultra HD 4K HDR con pannello OLED a 1.499,25 Euro, il 25% in meno appunto dai 1.999 Euro precedenti.

Sempre restando in ambito OLED, la LG OLED55B9PLA da 55 pollici è disponibile a 1.296,75 Euro, mentre la Philips 55OLED854 può essere portata a casa a 1.274,25 Euro.

Sconti anche su smartphone e notebook: il Surface Pro 7 + cover può essere acquistato a 849,99 Euro, 220 Euro in meno dai 1.069,99 Euro. Il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 128GB è scontato addirittura del 29% e può essere acquistato ad 899 Euro, 380 Euro in meno dai 1.279 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli smartphone, Xiaomi Redmi Note 7 da 128GB è disponibile a 179,90 Euro.

Il volantino è accessibile attraverso questo indirizzo.