Da Expert è già Black Friday: Galaxy S20 FE e TV LG OLED in offerta

Expert, sulla scia di quanto fatto da altre catene di distribuzione, lancia oggi il nuovo volantino che porta “Le Sorprese Black” fino al 15 novembre 2020, e che ci proietta verso il Black Friday. In offerta troviamo tanti smartphone, ma anche alcuni TV.

Il Samsung Galaxy S20 FE, in varie colorazioni e con 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 599 Euro, il 10,5% in meno rispetto ai 669 Euro di listino. Sempre tra gli smartphone, troviamo anche Huawei P40 Lite E da 64 gigabyte a 149,90 Euro, per un risparmio di 50 Euro rispetto ai 199,90 Euro di listino, mentre Huawei P40 Lite da 128 gigabyte passa a 219,90 Euro, il 26,7% in meno dai 299,90 Euro imposti dal produttore.

Tra i televisori troviamo anche l’LG OLED55CX6LA da 55 pollici, a 1.499 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino.

A fianco di queste promozioni troviamo anche altri sconti, che però potrebbero variare a seconda del punto vendita. Per tutti i dettagli ero vi rimandiamo alla pagina delle Sorprese Black, con il relativo Store Locator che permette di capire in quali negozi della catena è possibile godere delle promozioni.

Ovviamente è anche possibile effettuare gli acquisti direttamente online attraverso il sito web di Expert.