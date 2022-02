Expert dedica il nuovo volantino allo switch off al DVB-T2: sconti e bonus rottamazione

In vista dell'imminente switch off al DVB-T2, Expert dedica un volantino ad-hoc a questo importante passaggio per la TV italiana, che si appresta ad abbracciare il nuovo standard televisivo. Si chiama "Cambia TV e non ci pensi più" e propone sconti e bonus rottamazione.

Il televisore TCL QLED 43C725 da 43 pollici viene proposto a 399 Euro, in calo di 100 Euro rispetto al prezzo di listino, che diventano 319,20 Euro se si gode del bonus TV rottamazione. Il prezzo cala ulteriormente di 50 Euro con il bonus TV da 50 Euro, che porta il totale a 289,20 Euro.

Il Sony Bravia XR-55A832 OLED da 55 pollici invece passa a 1499 Euro, ma godendo di entrambi gli sconti cala a 1369 Euro. L'LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile al prezzo di 1399 Euro che diventano 1269 Euro con il bonus rottamazione e bonus TV.

Fronte Samsung, segnaliamo la riduzione sul QE55Q80AATXZT da 55 pollici, che con sconti e bonus cala a 749 Euro, rispetto ai 1129 Euro di listino. Il QE75QN90AATXZT da 75 pollici, invece, viene proposta a 2669 Euro: di listino costa 3499 Euro, lo sconto è quindi importanti.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre consigliamo di consultare lo store locator.