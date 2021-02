Expert, disponibile il volantino 'Tecno Convenienza' con sconti su TV e smartphone

Non c'è solo Mediaworld a lanciare il nuovo volantino oggi 22 Febbraio 2021. Anche Expert rinnova le proprie promozioni, infatti, e lancia la "Tecno Convenienza", che fino al 7 Marzo 2021 permette di godere di tantissimi sconti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Nella selezione online troviamo lo Xiaomi Mi 10T con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage a 399 euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto ai 499 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Microsoft Surface Go con processore Intel Pentium Gold 4425Y, Windows 10 Home S come sistema operativo, schermo touch da 10,5 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, che passa a 399 Euro, con un risparmio di 70 Euro (pari al 14,9%) rispetto ai 469 Euro di listino.

Tra le promozioni citiamo anche quella sul TV LG 55UN73006LA da 55 pollici, che viene proposto a 499 Euro, il 16,7% in meno rispetto ai 599 Euro di listino: il risparmio è di 100 Euro.

Torna in offerta da Expert anche lo Xiaomi Mi Band 5, a 34,90 Euro, con uno sconto minimo (5 Euro) rispetto al prezzo di listino.

Come sempre, il volantino propone una selezione online ed una nei negozi. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.