Expert dà il via al Fuoritutto di fine anno: sconti al 50% fino al 17 Gennaio 2021

Expert dà oggi il via al "Fuoritutto di Fine Anno", un nuovo volantino che sarà attivo fino al prossimo 17 Gennaio, con un'ampia gamma di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, sia online che nei negozi fisici.

Tra gli smartphone troviamo l'Oppo A15 nero, a 139,90 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 159,90 Euro di listino. In sconto però è presente anche lo Xiaomi Mi 10T Lite da 128 gigabyte, a 299,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399,90 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Mi Band 4, a 19,90 Euro: in questo caso il risparmio è del 43% rispetto ai 34,90 Euro imposti dalla società cinese al momento del lancio del braccialetto.

Non mancano all'appello i TV: il Samsung HG32EJ470NKXEN da 32 pollici può essere acquistato a 179 Euro.

Ancora disponibile in sconto il Google Nest Mini, nelle colorazioni antracite e grigio, a 29,90 Euro.

Sulla maggior parte dei prodotti è disponibile anche la consegna gratuita, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale.

Il Fuoritutto di Expert però si articola su due fronti: oltre alla selezione online in questione, infatti, è disponibile anche il volantino per i negozi fisici, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo allo Store Locator che vi permette di capire se il punto vendita più vicino aderisce o meno.