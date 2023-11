Expert, parte il Gran Finale del Black Friday: sconti fino al 25% su tanti prodotti

Anche Expert in giornata odierna lancia il nuovo volantino valido solo online, che propone il “Gran Finale del Black Friday” che fino al 27 Novembre 2023 propone tantissimi sconti, fino al 25% su grandi e piccoli elettrodomestici.

Fronte smartphone, l’iPhone 14 da 128 gigabyte viene proposto a 699,90 Euro, il 12% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S23 nella variante 8/256GB viene proposto a 699,90 Euro. Interessante anche la riduzione sul Samsung Galaxy Watch4 Classic, che passa a 169,90 Euro, il 19% in meno rispetto ai 209,90 Euro precedenti.

Per quanto concerne i prodotti d’informatica, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 è disponibile ad 849 Euro, il 15% in meno rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore, mentre il Chromebook X360 da 14 pollici passa a 249 Euro, il 17% n meno dai 299 Euro precedenti.

Nella sezione TV, audio, video e foto invece troviamo il Samsung QE50Q60CAUXZT da 50 pollici a 499 Euro, ma anche l’OLED S90C da 65 pollici del 2023 a 1699 Euro, oltre che l’LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici a 599 Euro. Il Sony Bravia XR OLED 4K da 65 pollici invece passa a 1699 Euro, l’8% in meno rispetto ai 1842,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

