Expert, è iniziato il Black Friday: sconti su smartphone, smartwatch, TV e PC

Dopo l'anteprima del Black Friday, Expert lancia oggi il volantino ufficiale del Venerdì Nero dello Shopping, che sarà disponibile fino al 30 Novembre prossimo e propone una doppia promozione.

Alle offerte, che vedremo poco dopo il salto, infatti, si aggiunge un extra sconto del 25% sui grandi elettrodomestici e TV a partire da 599 Euro, e su tutti i piccoli elettrodomestici ed asciugatrici.

Venendo alle offerte vere e proprie, partiamo dai TV. Il Sony KD65XG8596BAEP da 65 pollici passa a 974,25 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino. Il Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici viene invece proposto a 576 Euro, 193 Euro in meno dai 769 Euro di listino. In sconto anche il Panasonic TX43HX900E da 43 pollici, che passa a 561,75 Euro, mentre l'LG OLED65B9PLA da 65 pollici è disponibile a 1.949,25 euro.

Tra gli smartphone, lo Xiaomi Redmi 9 Pro da 128 gigabyte passa a 229,90 Euro, mentre Apple Watch Series 3 può essere acquistato a 229,90 Euro, le AirPods a 119 Euro ed Huawei Watch GT 2e a 109,90 Euro.

Alcune promozioni, come queste ultime, non sono disponibili online ma solo nei punti vendita. A tal proposito consigliamo di consultare lo Store Locator di Expert per trovare il punto vendita più vicino a voi.