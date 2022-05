Expert lancia il Sotto Costo: tante offerte sottoprezzo fino all'1 Giugno 2022

Expert lancia oggi il nuovo Sotto Costo, il volantino attivo fino all'1 Giugno 2022 che propone tantissime offerte su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica, informatica ed elettrodomestici. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo dai TV, l'LG OLED 65C1 da 65 pollici viene proposto a 1499 Euro, in calo rispetto ai 2299 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Samsung UE55AU7170 da 55 pollici, che passa a 389 Euro, il 35% in meno dai 599 Euro precedenti. Il Sony KD55X85JAEP da 55 pollici, invece, cala a 549 Euro, in calo dai 999 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q60A da 55 pollici è disponibile a 549 Euro, il 31% in meno rispetto ai 799 Euro precedenti.

Tra gli smartphone, lo Xiaomi Redmi 9C con 4/128Gb è disponibile a 149 Euro, il 25% in meno dai 199,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop, segnaliamo l'Acer Asprire 5 da 15,6 pollici con processore Intel Core i5 a 499 Euro, con un risparmio del 33%, pari a 250 Euro, rispetto ai 749 Euro di listino

La lista completa de prodotti disponibili a prezzi ridotti è disponibile a questo indirizzo. Come sempre consigliamo anche di consultare lo store locator sul sito web di Expert per capire quali sono i punti vendita che aderiscono all'iniziativa promozionale.