Expert lancia il Fuoritutto di fine anno: sconti fino al 50%

Al volantino Mediaworld di fine anno si aggiunge anche il "Fuoritutto" di Expert, che propone sconti fino al 50% da oggi 27 Dicembre al 12 Gennaio 2020. Il volantino è disponibile sia nei negozi fisici che presso lo Store online.

Per quanto riguarda la selezione online, il TV LG OLED55C9MLB da 55 pollici Ultra HD 4K HDR può essere acquistato a 1.499 Euro, mentre il Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici 4K passa al prezzo di 899 Euro, 400 Euro in meno dai 1.299 Euro di listino. Il Sony KD49XG8377SAEP invece può essere acquistato a 759 Euro, 190 Euro in meno rispetto ai 949 Euro precedenti, per un risparmio del 20%. Tra gli sconti troviamo anche la Philips 55PUS7354 da 55 pollici, a 699 Euro. Fronte TV, il Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici è disponibile a 549 Euro.

Non mancano gli sconti sugli smartphone, ovviamente: l'Oppo A5 2020 è disponibile a 159,90 Euro, mentre il Samsung Galaxy A30S passa a 249,90 Euro, 60 Euro in meno dai 309,90 Euro precedente. Huawei P30 Lite invece può essere acquistato a 269,90 Euro.

Il volantino online è disponibile a questo indirizzo, mentre per quelli dei vari negozi vi rimandiamo allo Store Locator, in quanto le offerte potrebbero cambiare da negozio a negozio.

Fateci sapere cosa ne pensate delle offerte.