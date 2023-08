Expert lancia il Fuoritutto d'Estate: sconti fino al 16 Agosto 2023 su tanti prodotti

Parallelamente agli Star Days di Euronics, anche Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino che propone il Fuoritutto d'Estate su un'ampia gamma di prodotti, che possono essere acquistati a prezzi ridotti fino al 16 Agosto 2023.

Tra i TV, segnaliamo il Samsung TV QLED da 65 pollici QE65Q80B ad 899 Euro, il 10% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il QE43Q60B da 43 pollici può essere portato a casa a 399 Euro, con un risparmio del 10% dai 440,90 Euro imposti dal produttore.

Il Samsung Galaxy A54 5G nella configurazione 8/256GB è disponibile a 429,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 559,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile a 329 Euro.

Fronte informatica, il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i3 è disponibile a prezzo ridotto a 399 Euro, il 15% in meno dai 469 Euro di listino, mentre l'HP 15S con display da 15,6 pollici ed AMD Ryzen 5 viene proposto a 499 Euro. In sconto anche l'HP Victus da 16,1 pollici, a 799 Euro, il 6% in meno dagli 849 Euro di listino. In offerta troviamo il Microsoft Surface Laptop Go 2 nella configurazione con i5 ed 8GB di RAM, a 649 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere visualizzata direttamente attraverso questo indirizzo.

