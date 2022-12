Expert lancia il Fuoritutto: sconti fino al 50% dal 27 Dicembre all'11 Gennaio 2023

Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che porta con se il Fuoritutto di fine 2022 con tanti sconti in arrivo fino all’11 Gennaio 2023, disponibile sia nei negozi che online.

Tra i TV segnaliamo il Sony KD43X72KPAEP da 43 pollici a LED a 499 Euro, il 38% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q60B da 55 pollici passa a 699 Euro, con un risparmio del 22% dagli 899 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128Gb può essere acquistato a 299,90 Euro, il 21% in meno rispetto ai 379,90 Euro imposti dal produttore. L’Amazfit Bip 3 Pro è disponibile a 59,90 Euro, il 14% in meno dai 69,90 Euro di listino.

L’Acer Aspire 3 con schermo da 15,6 pollici ed Intel Core i5 è disponibile a 499 Euro, il 32% in meno rispetto ai 729 Euro di listino, mentre l’Asus ZenBook con Intel Core i7 passa a 999 Euro, 200 Euro in meno dai 1199 Euro di listino. Il Lenovo Tab M10 Plus con schermo da 10,3 pollici e 4GB di RAM invece passa a 179 Euro, il 18% in meno dai 219 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.