Expert lancia il Fuoritutto: super convenienza fino al 10 Gennaio 2024

Poco dopo aver parlato del nuovo volantino Mediaworld Super Outlet, ci spostiamo su Expert che da oggi 27 Dicembre al 10 Gennaio 2024 propone il Fuoritutto con una serie di sconti su tantissimi prodotti d’elettronica.

Nel comparto TV, audio, video e foto segnaliamo la promozione sul televisore Sony BRAVIA LED 4K da 43 pollici a 549 Euro, in calo del 21% rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il TCL Serie C64 da 43 pollici è disponibile in offerta a 299 Euro, con una riduzione del 9% dai 329 Euro imposti dal produttore. Il televisore Philips Ambilight 8118 da 55 pollici 4K Ultra HD invece viene proposto a 549 Euro, mentre l’LG QNED da 43 pollici della serie QNED75 passa a 429 Euro.

Per quanto concerne la telefonia, l’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 899,90 Euro, l’8% in meno rispetto ai 979 Euro di listino, mentre il Motorola Moto G84 passa a 249,90 Euro.

Fronte informatica, invece, l’HP Victus da 15,6 pollici è disponibile a 749 Euro, mentre il Lenovo Ideacentre AIO 3 da 24 pollici con Intel Core i5 è disponibile a 649 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!