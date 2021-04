Expert lancia 'Lo Sconto Che Conta': il nuovo volantino attivo fino al 25 Aprile

Giornata di rinnovo per i volantini. Dopo aver segnalato le novità di Unieuro, è la volta di Expert che lancia il volantino "Lo Sconto Che Conta", disponibile fino al 25 Aprile 2021.

Nella selezione online della catena, troviamo a prezzo ridotto tantissimi prodotti, tra cui Apple Watch SE con cassa da 44mm a 329 Euro, con un risparmio di 60 Euro rispetto ai 389 Euro di listino. Disponibile a 349,90 Euro lo Xiaomi Mi 11 Lite con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, nella colorazione Blue.

Tra i TV in sconto, invece, segnaliamo l'interessante promozione sul TV LG OLED C1 da 55 pollici, a 1599 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino, pari al 15,8% in meno. A prezzo ridotto troviamo anche l'LG 55NANO756PA da 55 pollici, ad 849 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

La selezione si articola su due fronti: è disponibile anche un volantino ad hoc valido solo nei negozi che può essere consultato attraverso questo indirizzo, dove è possibile inserire la propria posizione per accedere direttamente alle offerte del punto vendita più vicino. Approfittiamo quindi per consigliare di consultare lo Store Locator prima di rivolgervi ad uno dei punti Expert sparsi in Italia.