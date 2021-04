Expert lancia il nuovo volantino: Aria di Fuoritutto fino al 9 Maggio 2021

Anche Expert in giornata odierna rinnova il proprio volantino, e lancia il Fuoritutto fino al prossimo 9 Maggio 2021. Gli sconti sono tantissimi ed abbracciano, come avvenuto anche in altre circostanze, varie categorie di prodotti.

Per quanto concerne i TV, il Philips 55OLED705 da 55 pollici OLED è disponibile a 1199 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino. Disponibile a prezzo ridotto anche l'LG 55NANO866PA da 55 pollici, a 999 Euro, con un risparmio anche in questo caso di 100 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino. Il Sony KE55XH9096BAEP da 55 pollici invece può essere acquistato ad 899 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore. L'LG OLED 55 CX da 55 pollici invece può essere acquistato a 1399 Euro, il 12,5% in meno dai 1599 Euro di listino.

Nel campo della telefonia, invece, segnaliamo la promozione sullo Xiaomi Mi 11 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, a 799,90 Euro, 100 Euro in meno dagli 899,90 Euro di listino. Il Samsung Galaxy A12 invece passa a 169,90 Euro: in questo caso il risparmio è di 10 Euro dai 179,90 Euro precedenti. L'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, è disponibile a 749,90 Euro.

Fronte smartwatch, invece, l'Huawei Watch GT2 viene proposto a 119,90 Euro nella versione con cassa da 42mm