Expert lancia il nuovo volantino: Orange Best fino al 1 Marzo

E' disponibile da oggi, 24 Febbraio 2020, il nuovo volantino Expert che propone tanti sconti fino al 1 Marzo 2020. Nella lista dei prodotti in offerta troviamo tanti dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui anche gli smartphone.

Xiaomi Redmi Note 8 è disponibile a 179,90 Euro, mentre Huawei Nova 5T passa al prezzo di 349 Euro, per un risparmio del 10% rispetto ai 389 Euro di listino.

Tra gli sconti troviamo anche Google Home Mini a 47,20 Euro, nella colorazione antracite e grigio. In offerta anche Google Home a 63,92 Euro

Fronte TV, invece, la smart tv Samsung QE55Q950R da 55 pollici 4K HDR a 2.279,20 Euro, per un risparmio del 20% dai 2.849 Euro imposti dal produttore. In sconto anche il Samsung QE55Q60RATXZT a 647,20 Euro, 161,80 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 809 Euro. Tra le offerte c'è anche il Samsung QE75Q90RATXZT a 2.799,20 Euro, per un risparmio di 699,80 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Nella lista troviamo anche tantissime stampanti, toner, frigoriferi, scanner, ma anche multifunzioni, asciugatrici ed elettrodomestici di ogni tipo. E' possibile acquistare i prodotti sia nei punti vendita che aderiscono (come sempre consigliamo di controllare sullo store locator) o, in alternativa online aggiungendoli nel carrello e completando la procedura