Expert lancia le offerte estive: sconti su smartphone, laptop e monitor

Expert ha annunciato il lancio delle offerte estive, che sono disponibili in esclusiva sul proprio sito web e propongono degli sconti molto interessanti su tantissime categorie di prodotti, tra cui smartphone, laptop e tablet.

Partendo proprio dai tablet, il Lenovo TB-X606X da 10,3 pollici con processore octa core, 64 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore da 8 megapixel e batteria da 5000 mAh può essere acquistato a 219 Euro, dai 249 Euro di listino, per un risparmio di 30 Euro. In sconto c'è anche l'Huawei Mediapad T5 da 64 gigabyte, a 219,90 Euro, 40 Euro in meno dai 259,90 Euro.

Fronte notebook, l'Acer A315-7045 con processore Intel Core i7 10510U 4-core, schermo a 15,6 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512GB passa ad 849 Euro, dagli 899 Euro precedenti. Il Lenovo Legion Y540 con i7 9750H, schermo da 15,6 pollici, 16GB di RAM ed hard disk da 1 terabyte + SSD 5400 RPM può essere acquistato a 1.359,20 Euro, 339,80 Euro in meno rispetto ai 1.699 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i monitor invece, il Samsung LC24F390FHUX da 24 pollici curvo Full HD è disponibile a 109,99 Euro, mentre l'SM-C27F390FHU da 27 pollici anch'esso curvo Full HD passa a 129,90 Euro.

Infine, chiudiamo con gli smartphone: il Redmi Note 8T da 64 gigabyte è disponibile a 169,90 Euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279,90 Euro ed il Galaxy A71 a 399 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.