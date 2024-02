Expert lancia la Orange Week: 7 giorni di offerte imperdibili fino al 21 Febbraio

Insieme agli Star Days di Euronics, anche Expert lancia il nuovo volantino che con l’Orange Week propone sette giorni di offerte imperdibili fino al 21 Febbraio 2024, su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung UE43CU8070UXZT da 43 pollici a 449 Euro, in calo rispetto ai 490,98 Euro di listino, ma anche il TCL Serie P63 4K da 50 pollici a 329 Euro, il 6% in meno rispetto ai 349 Euro. L’Hisense Miniled QLED 4K da 55 pollici può invece essere acquistato a 529 Euro, con un risparmio consistente se si prende in considerazione che di listino costa 600,90 Euro.

Nel comparto telefonia, invece, segnaliamo l’iPhone 14 da 128 gigabyte a 699,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A25 5G nella configurazione 6/128Gb è disponibile a 269,90 Euro, con un risparmio del 16% rispetto ai 319,90 Euro di listino.

Per quanto concerne la sezione informatica, invece, l’ASUS TUF Gaming A15 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7 è disponibile a 1149 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Tutti i dettagli sono disponibili nelle singole pagine dei prodotti.